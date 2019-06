Man mishandelt vriendin en rijdt haar met auto aan, agenten kunnen hem in Sprang-Capelle aanhouden

WAALWIJK -

Vanwege het mishandelen en aanrijden van zijn 22-jarige vriendin is een 31-jarige man uit Zwijndrecht vrijdagnacht aangehouden in Sprang-Capelle. De twee hadden rond een uur 's nachts, toen ze samen in de auto zaten, ruzie gekregen. De vrouw kreeg meerdere klappen en trappen.