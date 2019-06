Gedenkhoek voor omgekomen vliegers ingericht: 'Mano en René hoorden echt bij het meubilair'

De vliegtuigen met parachutespringers vliegen zaterdag weer af aan. Als je als buitenstaander het vliegveld oploopt, lijkt het alsof er niets is gebeurd, maar de aangeslagen gezichten van medewerkers en vrijwilligers van het vliegveld verraden dat er iets ergs is gebeurd. Het nieuws van de twee verongelukte piloten is hier hard binnengekomen.

Directeur Jan Voeten van Breda International Airport heeft een dubbele rol, want de omgekomen piloten kende hij zeer goed, maar als directeur is hij ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het vliegveld. “Gisteren hebben we aan het eind van de middag een bijeenkomst georganiseerd met de gebruikers van het vliegveld en familie en bekenden. Ook de burgemeester van Halderberge was aanwezig”, aldus Voeten.

Aangeslagen

De bijeenkomst was kort en iedereen was aangeslagen. “We konden over het verlies praten en onze gevoelens delen. Maar niemand kon gewoon bevatten wat er was gebeurd. En zeker niet als je kijkt naar wat voor ervaring die mannen hadden.”

En dat de piloten veel ervaring hadden onderschrijft ook directeur Hans Oortman van het Vliegend Museum Seppe. “Toen ik hoorde dat er een ongeluk was gebeurd, wist ik eigenlijk meteen dat zij het waren. Ik zag ze namelijk nog overkomen”, vertelt Oortman. “Het nieuws is hier echt als een klap binnengekomen. Wij zijn als vliegers heel nauw verbonden. Mano Groenland (77, uit Steenbergen, red.) behoorde echt tot het meubilair van het museum en het vliegveld. En René Bubberman (55, uit Delft, red.) zat hier echt ook al heel veel jaren. Hij was een heel fijne vent om mee te vliegen. Het is echt een enorme aderlating.”

Het toestel wat vrijdag crashte vloog vaak mee in formaties. (Foto: Youtube)

Formatievliegen

De overleden piloten zaten in team dat doet aan formatievliegen. Ook directeur Jan Voeten zat meer dan dertig jaar in het team en vloog vaak met de twee piloten samen. “Het is geen stuntteam”, vertelt Voeten. “We vliegen gewoon dicht bij elkaar en maken zo een mooie show. We gingen niet over de kop. Dat gebeurt met dit soort formatievliegen niet.”

Volgens een ooggetuige vlogen de twee vliegtuigen op elkaar af en weken ze op het laatste moment uit. Dit is een standaardmanoeuvre voor het team. Echt gevaarlijk is het niet, vertelt de directeur. “Ik noem het altijd een beetje een Hans Klok-illusie. Van een afstand lijkt het alsof het dichtbij is. Maar in werkelijkheid zijn die marges en normen dusdanig dat je ruim langs elkaar vliegt.

Bekijk de video voor de uitleg:



De twee piloten gingen samen trainen voor aankomende shows. “Dat doen ze eigenlijk iedere vrijdag en vaak op de zelfde plaats”, aldus Oortman. “Ze oefenen dan meestal dezelfde procedures. Die worden dan eerst hier in detail doorgesproken in de briefingruimte in het museum. Daarna is er nog een check-up om te kijken of iedereen het begrijpt. Meestal is er dan een coach, die alles begeleid.”



De vliegers hebben onderling natuurlijk al gesproken over wat er is misgegaan. “Dat hebben we zeker gedaan, want we willen er natuurlijk ook van leren om te zorgen dat het niet nogmaals misgaat. Maar we wachten eerst de onderzoeken af die er worden gedaan, voordat we daar iets over zeggen”, aldus Oortman.