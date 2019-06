'Daantje, kun jij zuipen?!', OranjeLeeuwin Daniëlle van de Donk beantwoord vragen van fans

De middenveldster verkeert op dit moment in een oranje roes tijdens het WK in Frankrijk. Het Nederlands elftal is tot nu toe ongeslagen en dat willen de dames, vanzelfsprekend, graag zo houden. Daniëlle en de rest van de Leeuwinnen verblijven de komende dagen in Rennes, waar ze dinsdagavond in de achtste finale tegenover Japan staan.

't Brabants WK Buske volgt de OranjeLeeuwinnen en alle Brabantse supporters op de voet. Verslaggevers Ronald Sträter en Eva de Schipper leggen de Brabantse Leeuwinnen allerlei vragen van de Oranjesupporters voor. En daar zitten behoorlijk opmerkelijke verzoekjes bij..

'Een leuke jongen!'

"Mijn broertje is nog vrijgezel. Hij zou heel graag jouw nummer willen weten", is de eerste videoboodschap. Het 'broertje' reageert nog gauw met: "Nou Daniëlle, mag je me altijd bellen!"

Maar of ze het nummer echt geeft? "Nou dat weet ik nog niet hoor, daar is wel iets meer voor nodig." Toch moet ze vooral erg lachen om het verzoek. "Ja superleuk! Maar ik ga natuurlijk niet zomaar mijn nummer geven.. Maar mijn andere nummer is nummer 10!", lacht ze. "Maar hartstikke leuk, een leuke jongen!"

Tussen de jongens voetballen

Een meisje uit Schijndel vraagt zich af hoe Daniëlle zo'n goede middenveldster is geworden. "Nou, door heel veel te oefenen. En heel veel plezier houden in het voetballen en wat je doet", antwoord de Valkenswaardse. "Ik heb heel lang tussen jongens gevoetbald en dat heeft mij, volgens mij, wel wat beter gemaakt.

7 juli wordt een feestje!

Twee meiden uit Tilburg sluiten af met de vraag: "Daantje, kun jij zuipen?! En wanneer begint het feestje? Wij zijn erbij!" 'Daantje' reageert verrast: "Dat is een oud-teamgenootje van me!", lacht ze. "Maar ja, dat kan ik best. Nou ja, dat kon ik. Dat kan ik nu helemaal niet meer, maar dat maakt niet uit. Zullen we zeggen dat 't 7 juli een feestje wordt?!"