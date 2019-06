John waakt over het Oranjelegioen in Frankrijk: 'Trots en bijzonder gevoel'

John Hermans werkt sinds februari 2018 bij de voetbalbond. Eerder was hij zes jaar werkzaam als veiligheidscoördinator bij RKC Waalwijk. In Frankrijk waakt de Bosschenaar over het Oranjelegioen.

Kijk naar aflevering 4 van het Brabants WK Buske met daarin een reportage over veiligheidsmanager John Hermans en lees daarna verder.

Politie en ambassade

"Vanuit de KNVB ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van alle Nederlandse supporters", vertelt Hermans. "Ik doe de voorbereiding in alle speelsteden en praat met ze over alle activiteiten die we voor de fans willen organiseren. We proberen op lokaal niveau maatwerk te leveren, waar ook de Nederlandse politie en de ambassade bij betrokken zijn."

Geen rellen, wel andere calamiteiten

Als John Hermans het over veiligheid heeft, gaat het met name over de begeleiding van het grote aantal fans dat Frankrijk bezoekt. "Het gaat met name over 'crowd safety'", zo zegt hij. "Dan moet je denken aan de inrichting van het fanplein en de fanwalk. Zorgen dat alles zo veilig en ordentelijk mogelijk verloopt. Dus niet dat het rellen gaat worden of iets dergelijks, maar dat we weten wat we moeten doen bij een calamiteit." Tot nu toe zijn er geen incidenten geweest.

Verbindingsman bij de oranje dubbeldekker

Eén van de mooiste klussen van John is het begeleiden van de beroemde dubbeldekker van de Oranjefans. Voor elke wedstrijd van het Nederlands elftal rijdt die bus voorop in de Oranjeparade. Van het supportersplein naar het stadion. Hermans regelt de hele trip en houdt bijvoorbeeld tijdens de mars het tijdschema in de gaten.

"Dat is een afspraak met de Franse autoriteiten, dat er een verbindingsman bij is die de contacten heeft met de politie. Zo hoeft er geen politieagent mee op de bus en op die manier probeer ik duizenden mensen bij het stadion te krijgen."

'Trots en bijzonder gevoel'

En dat geeft John een enorme kick. "Het geeft een heel trots en bijzonder gevoel als je, bijvoorbeeld in Valenciennes, 15.000 man man achter je ziet lopen."

John geniet enorm van de bonte stoet hossende fans achter de bus in de Oranjeparade. De een ziet er nog gekker uit dan de ander. Maar de veiligheidsmanager van de KNVB zou dat zelf niet snel doen. "Ik uit me op een andere manier dan bijvoorbeeld een wortel op zijn hoofd, maar vindt het wel mooi om te zien."