Bijzondere foto ongeluk Oudemolen: ‘Geluk en verdriet zó dicht bij elkaar’

Brian en Linsy Bakkers-Remijn zullen hun trouwdag afgelopen vrijdag niet zo maar vergeten. Een aantal bruiloftsgasten was getuige van de crash met twee sportvliegtuigjes waarbij twee mensen om het leven kwamen. Op het moment van het ongeluk werden er ook foto’s genomen van het aanstaande bruidspaar. De allerlaatste foto was wel een heel bijzondere, zo bleek achteraf. “Het laat zien dat geluk en verdriet soms wel heel dicht bij elkaar liggen.”



Op de foto zijn op de achtergrond de twee vliegtuigjes te zien die korte tijd later bij de crash waren betrokken. Linsy: “We zeiden nog tegen elkaar dat is wel heel speciaal dat er net twee vliegtuigen voorbijkwamen.”



Diepe indruk

Het bruidspaar heeft alleen de noodlanding van een van de vliegtuigen gezien. Meerdere bruiloftsgasten waren getuige van de fatale crash. En dat maakte een diepe indruk, vertelt Linsy. “Ook tijdens de kerkdienst is er bij stilgestaan.”



Linsy over de foto: “Het gaat niet om ons. Het was puur toeval. Het is de laatste foto van de vliegtuigen. Misschien is het belangrijk voor de nabestaanden.”





