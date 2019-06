Twee vrouwen die zwaargewond raakten door ongeluk, werden aangereden door dronken automobilist

De automobilist die zaterdagavond op de Venestraat in Geertruidenberg, ook bekend als de markt, twee voetgangers aanreed, zat met teveel alcohol op achter het stuur. Dat laat de politie weten.

De twee vrouwen waren aan het wandelen, toen zij rond kwart over zeven werden aangereden. Een van de slachtoffers, een 51-jarige vrouw uit Oosterhout, raakte zwaargewond toen zij onder de auto terechtkwam. Vervolgens is zij onder begeleiding van een trauma-arts overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam.

Het andere slachtoffer is ook met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een vrouw van 40 jaar uit Geertruidenberg.

Teveel gedronken

De 26-jarige automobilist uit Geertruidenberg werd direct na het ongeluk aangehouden. Uit onderzoek blijkt dat hij alcohol had gebruikt. Hij blies tijdens de ademanalyse 530 Ugl (microgram per liter). Het alcoholgehalte mag niet hoger zijn dan 220 Ugl.