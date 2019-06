RIVM komt met hitteplan vanwege hoge temperaturen in het zuiden

Ook deze zondag was het al vroeg warm. "Het was 's ochtends vroeg - rond negen uur - al 21 graden", vertelt Bloem. "Het wordt zondagmiddag met flink wat zon - en ook wel een beetje bewolking - tegen de 30 graden, misschien lokaal precies 30 graden." De warmte wordt aangevoerd door een matige wind uit oostelijke richting.

Zondagavond en -nacht blijft het warm en dus dreigt een heuse plaknacht. "Pas later in de nacht zal het 18 of 19 graden worden."

Datumrecord op maandag'

De komende dagen wordt het steeds heter. "De extreme hitte ontstaat vooral op dinsdag", weet de weerman van Weer.nl. "Daarna gaat de temperatuur weer naar beneden. Maar maandag begint het al. Dan wordt het al 31 tot 33 graden in Brabant. Dat is al erg warm, dat kan al een datumrecord opleveren. Zo'n temperatuur is nog niet eerder gemeten op 24 juni."

Dinsdag kan het 'her en der' zelfs 35 tot 36 graden worden. "Dat is echt snoeiheet. Dat kan een maandrecord opleveren. Daarbij staat er weinig wind. Het is dan echt 'airco-weer'.

Het blijf zonnig

Ook woensdag, donderdag, vrijdag en het komende weekend blijft het zonnig.

"Maar met de noordenwind wordt het woensdag minder extreem heet. Het is dan vrijwel overal iets meer dan 30 graden, misschien wordt het 33 in het zuidoosten. De dagen daarna staat er een matige wind uit het noordoosten. Dan stroomt wat minder warme lucht Brabant binnen. Dan wordt het nog wel 26 tot 30 graden, maar de extreme hitte gaat er wat vanaf."

Hitteplan

Het hitteplan van het RIVM is in feite een waarschuwing voor de hitte en de risico’s die dit weer met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor groepen kwetsbare mensen zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Zij moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en heel jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Ander adviezen:

• Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon

• Zoek de schaduw op

• Smeer je huid in met zonnebrand

• Beperk lichamelijke inspanning in de middag

• Houd je huis koel door zonwering, ventilator of airconditioning

Betty van den Oetelaar legt het hitteplan op haar ludieke wijze uit:

Extra wegenwachters

Vanwege de hitte zet de ANWB de komende dagen tientallen extra wegenwachters in. De bond houdt rekening met vijfhonderd tot duizend extra pechgevallen per dag. ''Met die hoge temperaturen kunnen accu's die al niet zo best zijn een extra tik krijgen. Ook moeten we rekening houden met oververhitte motoren'', zegt een woordvoerder.'

Mensen die de komende dagen de weg op moeten, krijgen het advies voldoende water mee te nemen voor onder meer files en pech.

