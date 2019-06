Man die op snelweg A2 werd doodgereden is inwoner (39) van Maarheeze

De bus stond met pech op de vluchtstrook. De man is uit de touringcar gestapt en de snelweg op gelopen. Waarom hij dat deed is volgens de politie onduidelijk. Het politieonderzoek is afgerond. De touringcar was ingezet door de NS om reizigers naar Roermond te brengen.

LEES OOK: Dode bij ongeluk op snelweg A2 bij Waalre, slachtoffer geschept door passerende auto

Het slachtoffer werd geschept door een auto en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Weggebruikers die het ongeluk zagen gebeuren, kregen slachtofferhulp aangeboden.