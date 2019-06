Na de winst van 'Arcade' kwam de ontlading bij producer Wouter Hardy: ‘Ik heb een halfuur gehuild’

Het winnende nummer ‘Arcade’ van Duncan is inmiddels al meer dan 50 miljoen keer gestreamd op Spotify. Twee jaar lang werd er in de studio aan het eindresultaat gewerkt. “Samen met Duncan ben ik in het diepe gesprongen. Er lag al een versie van Duncan, maar we zijn met een leeg vel opnieuw begonnen. Natuurlijk ging dat gepaard met discussies, maar altijd in een goede sfeer. Het nummer bestaat uit 165 sporen, onder meer voor de strijkers. Het geheel maakt het nummer.”





Vijftien versies van Arcade

Het nummer leunt natuurlijk op de goede stem van Duncan, zegt de Boxtelaar. “Ik ben een soundman. Ik haal mijn inspiratie uit filmmuziek. Mijn doel was om er een ‘bedje’ omheen te maken, zodat de stem van Duncan het beste tot zijn recht zou komen. Er zijn wel vijftien verschillende versies van Arcade, maar dit was het juiste bedje. Na de winst bij Eurovisie Songfestival heb ik een halfuur gehuild. We hebben het gedaan met het team. De ontlading was groot. Ik was zo trots.”

Nooit klaar

Het meest spannende moment was de presentatie van het nummer Arcade bij de Wereld Draait Door. “Ilse de Lange had een deadline gesteld. En dat is maar goed ook, anders waren we er nog mee bezig geweest. Voor mij is het nummer anders nooit klaar.”

Veel artiesten van naam trekken nu bij Hardy aan de bel. “Dat één nummer dit kan veroorzaken. Namen kan ik nog niet noemen. Ik moet mijn keuze nog maken.”