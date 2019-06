Een man is zaterdag kort na middernacht aangehouden in zijn huis aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Dat gebeurde door een arrestatieteam. In zijn huis werden een alarmpistool en een gasdrukpistool gevonden.

De politie kwam in actie na een tip van een getuige over een man in de Quinten Matsyslaan die met een wapen aan het zwaaien was. De wapens zijn in beslag genomen.

De verdachte zit nog in de cel.