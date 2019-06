Nationale Toplessdag, hoe preuts zijn we in Brabant?

"Topless zonnen draait niet om een perfect lijf – maar om zelfacceptatie, respect voor keuzes en een gevoel van vrijheid. De Nationale Toplessdag draagt tevens bij aan body positivity", stelt de NFN op de website. Daarom werd er zondagmiddag op het strand bij Noordwijk aan Zee een recordpoging georganiseerd: zo veel mogelijk vrouwen, zonder topje, het strand op.

In Eindhoven trokken de mensen ook naar de recreatieplassen toe, maar de meesten toch gewoon met hun bikini aan. Omroep Brabant maakte een rondgang bij Aquabest en stelde de vraag: Is Nederland preutser dan vroeger en hoe komt dat dan?

Andere badgasten, die liever niet in hun badkleding (of topless) op camera wilden, vinden dat ons land wel degelijk preutser is dan in bijvoorbeeld de jaren tachtig. "Vroeger was het eigenlijk heel normaal om naakt rond te lopen. Nu word je toch raar aangekeken als je met ontbloot bovenlijf gaat zonnen in het openbaar", vertelt een meisje.

Een oudere man vindt dat het allemaal wel meevalt. "Ik merk niet echt heel veel verschil ten opzichte van vroeger. Maar ik vind vooral dat iedereen moet doen waar hij zich comfortabel bij voelt."