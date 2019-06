De bewoner van een huis aan de Enschotsestraat in Tilburg is zondagmiddag overvallen door twee mannen. Eén van de overvallers was mogelijk gewapend.

Het slachtoffer werd mishandeld, maar had geen medische hulp nodig. De daders zijn gevlucht, maar het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.

De politie doet onderzoek naar de zaak.