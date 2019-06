Teteringen kwam samen en gaf 100 eenzame ouderen een mooie avond

"Veel wordt er inderdaad niet georganiseerd in Teteringen, maar in plaats van klagen, zijn we zelf iets gaan organiseren", aldus Van Hooijdonk. "We wilden iets terugdoen voor het dorp. We wilden drie generaties aan tafel krijgen, de ouderen, de ouders en de jongeren."

Dorpsmaaltijd

Uiteindelijk werd het een dorpsmaaltijd. Er werden 100 eenzame ouderen uitgenodigd voor een maaltijd. Andere mensen konden tegen betaling aanschuiven en zo boden ze eenzame ouderen een maaltijd aan, De jongeren uit het dorp serveerden het eten.

Het was nog niet zo makkelijk om de geïsoleerde ouderen te vinden. Daarom kreeg de organisatie hulp van huisartsen en de Zonnebloem. Een van de ouderen is Ineke Musketiers. Ze 83 jaar en woont al lang alleen. “De dagen zien er veel hetzelfde uit”, vertelt Musketiers. “Als ik om zes uur uur beneden kom en je ziet de hele dag niemand, dan duren de dagen best lang.” En ook de 85-jarige Cees Schaffels voelt zich wel eens eenzaam. “Ik heb een sjoelclubje opgericht. We komen iedere vrijdag samen”, vertelt hij. “Maar ’s avonds voel ik me wel eens alleen.”

Oplossing

De organisatie weet natuurlijk dat ze eenzaamheid niet gaan oplossen met een zo'n diner. "Maar het zal wel een stapje kunnen zijn", aldus van Hooijdonk. "We proberen ze zo neer te zetten dat ze bij ander mensen zitten die ze niet kennen. En wie weet, laten we het hopen!"