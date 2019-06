OranjeLeeuwin Jackie Groenen leeft mee met gepasseerde Kika van Es: 'Heel jammer voor haar'

Het hing een beetje in de lucht dat de bondscoach Van Es buiten de ploeg zou laten tegen Canada. De back uit Boxmeer speelde met name tegen Kameroen geen sterke pot. Invalster Merel van Dongen deed dat wel.

"Ik vind het wel heel jammer voor Kika", zegt ploeggenote Jackie Groenen. "Ze is top als persoon en ook een topspeelster. Ik heb tegen Kika gezegd dat ze altijd kan langskomen als ze even wil kletsen."

Bekijk de video en lees daarna verder:

Keiharde concurrentie

Topsport is soms keihard en Kika van Es ondervindt dit nu aan den lijve. Het vorige WK miste ze vanwege een dubbele beenbreuk en nu moet ze dus plaatsnemen op de bank.

"Ik heb er weinig over te zeggen", zegt Groenen als ze de vraag krijgt of zij verrast was door de keuze van de bondscoach om met de meer aanvallend ingestelde Van Dongen als rechtsback te spelen. "Merel heeft het goed gedaan. Er is veel concurrentie in de groep. Dat is nu eenmaal zo en dat gebeurt."

'We hebben Kika nog nodig'

Maar wat Jackie Groenen betreft hoeft Van Es niet bij de pakken neer te gaan zitten. "Kika is een topspeelster en ik denk dat we haar nog heel erg nog zullen hebben."

Oranje moet het dinsdag in de achtste finale opnemen tegen Japan, een pittige tegenstander. "De speelsters van Japan zijn klein, ze zijn wendbaar en technisch heel goed", weet Groenen. "Dus ik denk dat we gewoon compact moeten spelen."