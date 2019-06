Oud-trainer volgt de OranjeLeeuwinnen overal naartoe: 'Ja, da's trots!'

Net als Ton (65) en Diny (66) volgt het Brabants WK Buske de Oranjevrouwen heel Frankrijk door. Op een camping in Rennes,, waar de Leeuwinnen dinsdagavond tegen Japan voetballen, liepen de verslaggevers Ronald en Eva dit oranjekoppel tegen het lijft.

Hun camper is niet te missen: aan de luifel hangen oranje vlaggetjes en de Nederlandse driekleur, op de deur van de camper hangt een foto van het elftal en ook het speelschema van de OranjeLeeuwinnen ontbreekt niet. En nog belangrijker: er staat een enorme satellietschotel op het gras naast hun rijdende huis. "Want we kijken bijna alle wedstrijden", lacht Ton.

Ton heeft jaren als trainer gewerkt bij de KNVB. "Jackie Groenen heeft bij mij in het team gezeten. En Lize van der Most heb ik in het districtsteam gehad." Hij heeft in de afgelopen jaren een bijzondere band met de meiden opgebouwd. "Zo af en toe appen we. Jackie heeft bijvoorbeeld een transfer naar Manchester gemaakt. Dan stuur ik een appje: 'Fantastische transfer! Gefeliciteerd.'"

Bekijk de video en lees daarna verder:

Ton kijkt dus met andere ogen naar de wedstrijden van Oranje dan een 'gewone' toeschouwer. Wanneer de term OranjeLeeuwinnen valt, beginnen Ton's ogen te stralen. "Het is mooi om te zien hoe deze meiden zich uiteindelijk ontwikkeld hebben tot volwaardige internationals. Ja, da's trots."