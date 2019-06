Kevin kan niet meer alleen de deur uit omdat inbrekers zijn invalidenbusje hebben gejat

Een gehandicapte man uit Oss is afgelopen weekend thuis beroofd. De daders gingen er onder meer vandoor met een bestelbus, die speciaal was omgebouwd voor invalidenvervoer. En dus is het slachtoffer, Kevin Chin, nu zwaar onthand. "Met dat busje kan ik zelfstandig de deur uit. Dat is me nu ontnomen."

De dieven maakten naast de bestelbus ook laptops en mobiele telefoons buit. "De daders kwamen het huis aan het Buitenhof binnen via een schuifpui aan de achterkant", laat een politiewoordvoerder weten.

Aan de beademing

"Ik werd om halfvier 's nachts wakker omdat de pui wagenwijd openstond", vertelt Kevin. "Dat was schrikken. Op de camerabeelden zag ik dat de daders in onze slaapkamer zijn geweest en in die van mijn dochter. Dat is een heel vervelende gedachte. Ik ben echt gehandicapt, ik lig daar aan de beademing. Ze hebben me dus zo zien liggen en hebben daar gewoon schijt aan gehad. Echt respectloos."

De exacte schade die de inbrekers hebben veroorzaakt, kon hij zelf pas uren later zien. "Ik kan niet zelf mijn bed uit", legt hij uit. "Ik moest wachten tot iemand van de thuiszorg er was."

'Het belangrijkste wat iemand van me kan afnemen'

Dat de daders zijn rolstoelbusje hebben meegenomen, doet Kevin letterlijk en figuurlijk pijn. "Dit is het belangrijkste wat iemand van me kan afnemen, afgezien van mijn rolstoel", benadrukt het slachtoffer. "Met dat busje kan ik zelfstandig de deur uit. Dat is me nu ontnomen. Ik kan nu tot de tuin komen en dat is het eigenlijk. Of een rondje door de straat. Maar daar houdt het bij op."

Maandagmiddag komt er iemand van de verzekeringsmaatschappij de schade bekijken. "Ik heb recht op vervangend vervoer", weet Kevin. "Maar een speciaal aangepaste bus gaat lastig worden. Als ik morgen een nieuwe bus zou kopen, duurt het nog tien tot twaalf weken voordat de aanpassingen gedaan kunnen worden. Dat weet ik nog van de vorige twee bussen. Er is een heel lange wachtlijst..."

Bedwelmd

Omdat het slachtoffer en zijn gezin niets merkten van de overval vermoedt Kevin dat ze zijn bedwelmd. Of dit inderdaad het geval is, weet de politiewoordvoerder niet. "We nemen dit mee in ons onderzoek."