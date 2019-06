1400 hennepplanten in beschermd natuurgebied bij Bergen op Zoom

In natuurgebied Markiezaat bij Bergen op Zoom zijn twee mannen aangehouden die aan het werk waren op een hennepplantage. In het beschermde natuurgebied op de grens van Brabant en Zeeland stonden in totaal veertienhonderd planten.

Bij Brabants Landschap was zo’n zes weken geleden al de tip binnengekomen over een mogelijke hennepplantage in het natuurgebied. Op dat moment waren er volgens een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van Samen Sterk in Brabant (SSiB) in het veld alleen een heleboel gaten te zien met daarin zaadjes van vermoedelijk hennepplanten.



Vervolgens zijn boa’s en boswachters het perceel in de gaten gaan houden. En ze zagen de plantjes volgens de boa groeien. “Doordat we er in dit geval op tijd bij waren, is de schade voor de natuur op de langere termijn beperkt gebleven”, laat hij weten.



Samenwerking

Aan de aanhouding zondag gingen dus weken van onderzoek vooraf waarbij de politie, boswachters, boa's van Brabants Landschap, Samen Sterk in Brabant en RUD Zeeland samenwerkten.

De twee verdachten, mannen uit Rotterdam, zijn niet alleen aangehouden voor de hennepplantage, maar ook vernieling van het natuurgebied.