Katsjing! Mathijs (25) uit Best wint miljoen in BankGiro Loterij: 'Dit meen je niet?! Sjongejonge'

Wat zou je doen met een miljoen euro? Die vraag is voor de 25-jarige Mathijs uit Best plots geen fantasie meer. Hij won dit bedrag in de BankGiro Loterij.

De gelukkige winnaar kreeg de cheque uit handen van zanger Jamai nadat hij zijn zangkunsten had vertoond in de Karaoke Taxi. En wat zeg je als je net hoort dat je een miljoen hebt gewonnen? Mathijs: "Dit meen je niet?! Sjongejonge!"

Huis kopen

Hij had direct al een goed idee wat hij met het geld gaat doen. "Ik wil heel graag een huis kopen, maar er is weinig beschikbaar en betaalbaar op dit moment. Ik had de hoop eigenlijk al een beetje opgegeven, maar dit verandert alles. Geweldig!"

Hoewel een miljoen natuurlijk een enorme som geld is, is het niet de eerste keer dit jaar dat een Brabander een bedrag met zes cijfers wint in een loterij. De jackpot van de Staatsloterij viel in februari in Reusel-De Mierden, dat ging om een bedrag van 27,8 miljoen euro.