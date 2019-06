Willem II en RKC zijn op bloedhete trainingsvelden begonnen aan voorbereiding op nieuw seizoen

Op een snikhete maandag begonnen beide clubs met een training in de ochtend. De temperaturen liepen al snel hoog op tot de dertig graden en de warmte zorgt er naar alle waarschijnlijkheid voor dat RKC de komende dagen eerder zal beginnen met trainen.

Ook Willem II neemt voorzorgsmaatregelen en traint de komende dagen een uur eerder in de ochtend en er wordt ’s middags niet buiten, maar binnen getraind.

Maar ondanks de hitte moest er wel gewoon gewerkt worden. Zowel Willem II-trainer Adrie Koster, als RKC-trainer Fred Grim hadden diverse loopoefeningen voor de spelers in petto, want er moet hoe dan ook inhoud worden gekweekt voor de start van de eredivisie in het eerste weekend van augustus.

Willem II verslaan

RKC zal als nieuwkomer alleen het doel voor ogen hebben om ook na dit seizoen opnieuw in de eredivisie te schitteren, maar doelman Etienne Vaessen heeft ook nog wat persoonlijke doelen. “Ik wil voor het derde jaar op rij de eerste keeper zijn van RKC”, zegt de in Breda geboren Vaessen. “En het lijkt me ook leuk om van Willem II te winnen, zeker als jongen uit Breda.”

Bij Willem II zal er nog eens worden teruggekeken op vorig seizoen, waarin de ploeg van Koster de KNVB bekerfinale wist te bereiken en op een haar na de play-offs om Europees voetbal misliep. “Maar het is vooral de vraag wie er in de punt van de aanval komt te staan”, stelt Willem II-watcher Fabian Eijkhout. Koster beschikte afgelopen seizoen eerst over Fran Sol. Na zijn vertrok stond Alex Isak in de spits in Tilburg.

‘Nog wel wat nodig’

Beide heren zijn weg, maar volgens Koster zelf staat er de komende weken nog wel wat te gebeuren. “Er zal nog op verschillende posities wat bij komen, maar ik kan er op dit moment nog niet te veel over zeggen. Maar het mag duidelijk zijn dat we nog wat mensen nodig hebben, maar het kan zomaar zijn dat er nog wat weggaan.”