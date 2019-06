Wie kent man met gele plastic tas die molotovcocktail naar politiebureau gooide

Zondagochtend 26 mei 2019, rond de klok van zes uur. Een nog onbekende man met een gele plastic tas wandelt over de Mathildelaan. Korte tijd later wordt een molotovcocktail in de richting van de ingang van het politiebureau gegooid.



De fles met de brandbare vloeistof belandt tegen de draaideur. Vervolgens rent de man met de plastic zak onder de arm weg. Dit alles is te zien op beelden van bewakingscamera’s. Die beelden zijn te zien in de uitzending van Bureau Brabant.



Knal en vlammen

Agenten die in het bureau aan het werk zijn horen een knal en zagen de vlammen. Zij weten het vuur te blussen. Aan het gebouw is weinig schade.



De politie gaf al eerder een foto vrij van een mogelijke dader. Dit bleek later een mogelijke getuige te zijn. De politie is nog steeds op zoek naar deze man op de fiets.