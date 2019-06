Pas op: het (nog harigere) broertje van de eikenprocessierups komt er aan

Boswachter Frans Kapteijns wijst in de Oisterwijkse bossen een van de vele nesten van de eikenprocessierups aan. "Het nest van de dennenprocessierups ziet er bijna hetzelfde uit. Ook de rups en de vlinder lijken erg veel op elkaar. Maar de dennenprocessierups heeft nog meer brandhaartjes, wel een miljoen per rups."

Nog meer haartjes betekent nog meer bultjes en nog meer jeuk. De dennenprocessierups leeft, zoals de naam al doet vermoeden, graag in dennenbomen. Kapteijns: "Hij eet graag de jonge naalden, want dat zijn eigenlijk opgerolde blaadjes."

Met z'n allen naar Brabant

Van oudsher staan er in Brabant veel grove dennenbomen. "Vroeger werden die dennenbomen hier geteeld om onder meer grenen meubels van te maken," legt Kapteijns uit. "Het staat hier nog steeds vol met die grove dennen, dus die rupsen hebben meer dan genoeg te eten. Die denken: Hop met z'n allen naar Brabant!"

De dennenprocessierups komt oorspronkelijk uit Frankrijk, net als de eikenprocessierups. Maar hij rukt steeds verder op. Hij is nu al bij de Belgische grens gespot. Volgens Kapteijns moeten we snel maatregelen nemen om de rups tegen te houden. "Doordat het steeds warmer wordt komen ze ook hier naartoe. We hebben het die beestjes ook te makkelijk gemaakt. Overal staan grote aantallen eiken- en dennenbomen. Deze cultuurbossen moeten langzaam weer natuurlijke bossen worden, met meer variatie. Dan hebben de natuurlijke vijanden van de rupsen veel meer mogelijkheden om te overleven en ze op te eten."

Opmars stoppen

We kunnen volgens de boswachter zelf ook wat doen om de opmars te stoppen. "Hang nu alvast nestkastjes op voor koolmezen, want dat zijn vogels die deze rupsen wel lusten. En laat de rupsennesten op tijd wegzuigen. Dat is bij de dennenprocessierups nog makkelijker dan bij de eikenprocessierups, omdat die langer in hun nest blijven zitten."

Maar ondanks deze tips waarschuwt Kapteijns: "De temperatuur wordt hier veel prettiger voor hen, er is genoeg voedsel aanwezig en ze hebben hier nog weinig natuurlijke vijanden. Dus ze komen er zeker aan."

Meldpunt

Bij het speciale meldpunt van Omroep Brabant zijn in korte tijd duizenden meldingen van de eikenprocessierups in Brabant binnengekomen. Overlast melden kan nog tot maandag 1 juli.