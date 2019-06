Crowdfundingsactie voor gitarist met missie levert 300 euro op: dan maar de gitaren verkopen

Een crowdfundingsactie om een opleiding in Amerika te betalen. Het leek zo'n goed idee voor Dennis van der Sanden uit Sint-Oedenrode. Hij is een enorm talent op de gitaar en wil daarom naar een speciale, peperdure gitaaropleiding. Alleen.... de crowdfundingsactie bracht maar 300 euro op.

Dennis – net 22 - heeft in huis een aparte kamer waar hij gitaarles geeft en oefent. Zijn vingertoppen zien blauw en er zit eelt op. “Ik sta om 6 uur op en ga dan spelen. Na een paar uur krijg je dan blauwe vingers.” Doel is om naar het Berkley College of Music in Boston te gaan. Daar geven ze les in de geliefde gitaarstijl van Dennis: fingerstyle. “Dan ben je een hele band op het podium. Met een baslijn, akkoorden en de melodie.”



De opleiding kost 35.000 euro per jaar. De crowdfundingsactie van troubadour Nico van de Wetering bracht weinig in het laatje ondanks zijn enthousiaste oproep: “Wij als Rooienaren kunnen gerust heel trots op Dennis zijn, want hij ontwikkelt zich steeds meer als één van Nederlands beste gitaristen op het gebied van de fingerstyle techniek. Onnavolgbaar, snel en kunstig. De bescheidenheid van Dennis siert hem.”



Beurs gekregen

De school in Boston wil Dennis graag hebben en geeft hem daarom een beurs. Ook heeft hij een lening afgesloten om in ieder geval het eerste jaar te kunnen volgen. Daarna komen er nog drie jaren. Als het echt niet anders kan, verkoopt-ie zijn gitaren.”Dit is mijn eerste gitaar. Hier heb ik vele speeluren op gemaakt. Als deze weg moet om mijn opleiding te betalen, dan moet dat. Natuurlijk met pijn in het hart.”



Eén gitaar heeft Dennis al verkocht. Op Facebook staat een foto met de tekst: ‘Een original Dennis van der Sanden’. Dennis zelf kan hier wel mee leven. “Nou heeft-ie gelukkig een nieuw huis gevonden.”



Twaalf uur oefenen

Twaalf uur per dag oefent Dennis. En daarna geeft-ie nog les. Hij heeft één droom. “Ik wil over de hele wereld theaterconcerten geven. Ik vind de communicatie met het publiek fantastisch. Als ik voor publiek sta, voel ik mij helemaal thuis. En het is fantastisch om muziek te maken.