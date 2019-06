Een uur extra reistijd voor treinreizigers tussen Breda en Roosendaal

Niet alleen reizigers tussen Roosendaal en Breda doen extra lang over hun reis, ook reizigers tussen Dordrecht en Breda doen er een kwartier langer over. Daar zorgt een gestrande trein tot ongeveer 18.15 uur voor ellende op het spoor. In de omgekeerde richting, dus van Rotterdam naar Breda is ook extra reistijd.

De verstoringen op het spoor hebben niets te maken met de storing bij KPN. Wel gaat de onderlinge communicatie bij de vervoerder moeilijker.

