Grote kassastoring bij Albert Heijn alweer deels opgelost

Locatie: Limburglaan in Eindhoven. (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties).

EINDHOVEN -

De grote kassastoring bij Albert Heijn is alweer deels opgelost. In de meeste winkels doen de kassa's het inmiddels weer. Door een storing konden de reguliere kassa's in alle filialen een tijdlang niet gebruikt worden.