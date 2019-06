Grote kassastoring bij Albert Heijn alweer opgelost

Locatie: Limburglaan in Eindhoven. (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties).

De grote kassastoring bij Albert Heijn is alweer opgelost. Door een technische storing konden de reguliere kassa's in alle 900 filialen dinsdagochtend een tijdlang niet gebruikt worden.

De boodschappen konden bij de getroffen winkels alleen worden afgerekend met zelfscanners. Die staan in de helft van alle filialen. In de andere helft kon dus een tijdlang helemaal niet worden afgerekend.

Tweede storing

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een storing is bij de supermarktketen. Twee weken geleden werd een pinstoring veroorzaak door problemen bij KPN. Daar viel een firewall uit waardoor alle communicatie bij de supermarktketen uitviel.

Volgens Albert Heijn heeft de storing van vandaag niets te maken met deze eerdere storing. Ook zou er geen verband zijn met de grote netwerkstoring bij KPN van gisteren, waarbij het landelijke 112-netwerk een tijdlang niet bereikbaar was.