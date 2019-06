Waspik is trots op Maarten van der Weijden: spandoeken boven snelweg en bij zijn huis

Maarten van der Weijden zal als een ware held worden onthaald in zijn woonplaats Waspik na de voltooiing van zijn Elfstedenzwemtocht. In het dorp en bij het huis van Van der Weijden hangen spandoeken voor de ‘Reus uit Waspik’.

‘Waspik is trots op Maarten’, hangt op een groot wit doek dat op een viaduct over de snelweg A59 ter hoogte van Waspik is gehangen. ‘Maarten kanjer’, staat op het spandoek op het Dorpsplein in het dorp. En bij het huis van Van der Weijden hangen vlaggetjes en staat ‘Maarten, je bent onze held’ geschreven op een spandoek.

Massaal onthaal

Een van de dorpsbewoners die achter de verering van de zwemmer zit, is Rianda. “We hopen dat andere buurtbewoners ook wat organiseren. We hopen dat Waspik Maarten massaal gaat onthalen.”

In Waspik gaan geluiden op om iets naar de zwemmer te vernoemen. De sporthal wordt veel genoemd. “Maar ja, daar zit geen zwembad bij”, stipt Rianda aan. “Van der Weijden is onlosmakelijk met water verbonden.”