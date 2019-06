'Pathé-bioscoop is cultureel hoogtepunt van de provincie', zo blijkt uit enquête

Een bezoekje aan de Pathé-bioscoop, volgens Brabanders de meest culturele bezigheid die er is in de provincie (Foto: ANP).

Brabant is de provincie van Van Gogh, Glow en Kamp Vught. En wat te denken van het Chassé Theater. Maar het allergrootste culturele hoogtepunt van onze provincie? Volgens veel Brabanders is dat de Pathé-bioscoop. Dat is de verrassende uitkomst van een landelijke enquête van consultancybureau Hendrik Beerda onder bijna achtduizend mensen.

Op de tweede plek achter de bioscoopketen komt lichtfestival GLOW. De derde plek is voor het Tilburgse poppodium 013.

"Dat de Brabantse bevolking de landelijke bioscoopketen ziet als sterkste culturele smaakmaker in de provincie, is tekenend voor het schrale aanbod", zegt merkadviseur Hendrik Beerda over de uitkomst. "Samen met Flevoland en Overijssel staat de provincie steevast onderaan als het gaat over het enthousiasme voor het provinciale cultuuraanbod."

Weinig draagvlak

Brabant staat volgens de enquête al voor het derde jaar op rij op de elfde plek als het gaat om draagvlak rond het cultuuraanbod. Alleen Flevoland doet het nog slechter. De provincie waar het meeste draagvlak voor het cultuuraanbod bestaat, is Noord-Holland.

Maar Brabant staat niet alleen in zijn liefde voor Pathé. Er is nog een provincie die de bioscoop een warm hart toedraagt: Zuid-Holland. Daar laat Pathé culturele zwaargewichten als het Luxor Theater en Naturalis achter zich. In buurprovincie Zeeland zien ze Blof als hun allergrootste culturele troef, Pinkpop staat aan kop in Limburg.