Oud-PSV’ers maken zich zorgen om hun club: ‘Het is akelig stil, er moeten versterkingen komen’

Feit is dat er in ieder geval enige haast geboden is het met aantrekken van nieuwe spelers. Over iets minder dan een maand staat er al een zeer belangrijke wedstrijd op het programma van PSV als het Zwitserse FC Basel op bezoek komt in Eindhoven in het kader van de tweede voorronde van de Champions League.

"Ik maak me zorgen om de ontwikkelingen bij PSV",oud-voorzitter Harry van Raaij

Volgens Kees Ploegsma, oud-manager van PSV, moet de club niet met Ajax meegaan in de uitgave van miljoenen euro’s voor spelers. “De club moet hetzelfde beleid blijven voeren waar ze een aantal jaar geleden voor hebben gekozen. Slim kopen, de oren en ogen geopend houden en vooral niet meegaan in het spenderen van die miljoenen. PSV heeft wel een probleem aangezien ze op 23 juli al een zeer belangrijke wedstrijd spelen tegen FC Basel. Dat is al heel snel en er zijn aankopen nodig.”



Kees Ploegsma

De vraag is ook wie er gaat vertrekken bij de Eindhovenaren. Er wordt stevig getrokken aan onder meer Steven Bergwijn en Hirving Lozano. "PSV heeft wel het probleem dat ze eerst moeten verkopen, voordat ze zelf versterkingen kunnen halen", zegt oud-speler Willy van de Kerkhof. "De club zal kwaliteit moeten binnen halen met het geld dat ze hebben en ik ben van mening dat er ook in de jeugd moet worden gekeken. Daar komt nog te weinig uit voort."

Aantal geruchten

Maar PSV zal dus hoe dan ook zelf ook in actie moeten komen op de transfermarkt. Er doen zich een aantal geruchten de ronde. Zo is het duidelijk dat PSV twee linksbacks nodig heeft. Aziz Behich is al vertrokken en de kans lijkt levensgroot dat Angeliño zal terugkeren bij Manchester City. PSV wordt qua linksbacks in het geruchtencircuit gekoppeld aan onder meer Erik Pieters en Antonio Lato (Valencia). Verder zou PSV ook geïnteresseerd zijn in Bruma, een Portugese aanvaller. Maar verder is het stil.



Harry van Raaij

“Het is akelig stil in Eindhoven”, stelt voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij. “PSV heeft in elke linie versterkingen nodig. Dat kost miljoenen, want anders zijn het geen versterkingen. Ik maak me zorgen om de ontwikkelingen bij PSV. Ajax loopt zo wel erg ver weg.” Willy van de Kerkhof is het eens met Van Raaij. De oud-voetballer maakt zich zorgen. “Vol verwachting klopt mijn hart. We zijn jammer genoeg afhankelijk van de verkopende spelers, voordat we versterkingen kunnen halen. Ik ben heel benieuwd hoe PSV er aan het einde van de transferperiode uitziet.”

Ploegsma heeft wat meer vertrouwen in PSV. "Ik weet zeker dat John de Jong en zijn team keihard aan het werk zijn op dit moment. Maar het is natuurlijk ook niet makkelijk. Het is het begin van de transferperiode, waarbij clubs altijd voorzichtiger zijn. Daarbij kan PSV natuurlijk ook niet strooien met miljoenen. Op 23 juli tegen FC Basel moet er een kwalitatief goede selectie staan. Dat is voor nu het belangrijkste."