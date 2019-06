Gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen tellen, 'je moet er wel een beetje gestoord voor zijn'

De avondschemering begint al in te zetten en Michel wijst naar de blauwe lucht: "Moet de kijken! Hier wordt je toch helemaal blij van? Kijk eens hoeveel er hier rondvliegen. Dat is hier een zeldzaamheid!"

Inventarisatie

Als ware lucht-acrobaatjes maken de gierzwaluwen hun sierlijke capriolen, terwijl ze zich klaarmaken om hun nestje op te zoeken. Die nesten zitten onder dakpannen, waar ze via een spleet onder de dakgoot bij kunnen komen. Michels (54) is met zijn bedrijf Ecodat ingehuurd door de gemeente Etten-Leur en woningcorporatie Alwel om de fauna in de hele bebouwde kom in kaart te brengen

Van kinds af aan is Michels altijd in de natuur bezig geweest met inventariseren van vogels en planten. "Je moet wel een beetje gestoord zijn hoor. Ik werk alle nachten en als ik dan 's ochtends rond zes uur thuis kom dan slaap ik een uurtje of drie vier en dan zit ik weer achter mijn computer om een rapportage te maken."

Ecologische onderzoek

Met het document kan meteen worden gekeken of een woning verbouwd of aangepast kan worden zonder een nest te verstoren. Nu nog moeten particulieren of woningbouwcorporaties telkens opnieuw betalen voor het opstarten van een ecologisch onderzoek. Dat is duur en er gaat vaak een paar jaar overheen voordat er met een verbouwing kan worden begonnen.

De gierzwaluw heeft een nest onder de dakpannen gemaakt.

Marieke Keyzer van woningbouwvereniging Alwel is enthousiast over het werk van Ed Michels: "De inventarisatie van alle gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen heeft als doel dat we in Etten-Leur sneller en beter onze woningen kunnen verduurzamen én de populatie van deze dieren in stand houden of zelfs vergroten." Michels noemt de grootschalige inventarisatie uniek voor Brabant. Volgend jaar moet hij klaar zijn.