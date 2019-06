Dode bij ongeluk in Oud Gastel, busje sloeg meerdere malen over de kop

Dode bij ongeval in Oud Gastel. (Foto: Jeroen Stuve)

Bij een ongeluk met een busje in Oud Gastel is dinsdagavond een dode gevallen. Het busje reed op de Kralen (N641) toen het van de weg raakte en meerdere malen over de kop sloeg. Daarna kwam het busje in een tuin terecht.

Of het om een man of een vrouw gaat, is nog niet bekend omdat de familie nog moet worden ingelicht.

Twee mensen zijn gewond uit het voertuig gehaald. Een derde persoon zat bekneld en was niet aanspreekbaar. Die persoon is overleden.

Vanwege het ongeluk is de weg, richting de A17 in beide richtingen dicht. De politie is bezig met een onderzoek.