Lekker likken, Omroep Brabant trakteert op ijs!

De eerste stop van de ijscoman was bij Lunchroom Komeet in Son. In deze lunchroom werken verstandelijk beperkten en zij hebben wel een ijskoude traktatie verdiend. "Het was hard nodig!"

De ijsjes vallen in de smaak en de harde werkers vinden het heerlijk. "Het is bloedheet. Het is zo warm. We kunnen het wel gebruiken!"

De eerste ijsjes werden al vroeg in de morgen gemaakt. De ijscoman rijdt woensdag door heel Brabant om de verkoelende lekkernij uit te delen.