NAC moet weer in een positieve flow komen na negatief jaar: 'Promotie is het enige wat telt'

Ruud Brood stond met 22 man op het veld, waarvan de meeste nieuwe gezichten waren voor de 56-jarige oefenmeester. Er is niet veel meer over van het NAC dat afgelopen seizoen degradeerde. Onder meer Mitchell te Vrede, Mikhail Rosheuvel en Gervane Kastaneer zijn vertrokken.

'Wennen aan vele nieuwe, jeugdige gezichten'

Mounir El Allouchi is nog wel altijd te vinden bij NAC. De 24-jarige middenvelder lijkt ook dit seizoen weer uit te komen voor de Bredase club, maar moest ook wennen aan de vele nieuwe, jeugdige gezichten.

"Ik zit al een tijdje bij NAC, dus ik ben er wel een beetje aan gewend. Ik heb wel aardig wat mensen een hand moeten geven en mezelf moeten voorstellen", zei El Allouchi na afloop van de eerste training. Zelf lijkt de middenvelder niet te verkassen. "Er is op dit moment niets concreet, en ik heb al vaker aangegeven dat het absoluut geen straf is om voor NAC te spelen."

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Mounir El Allouchi (links) loopt richting het trainingsveld (foto: VI Images).

Afgelopen seizoen was alles rondom NAC negatief. Velen vertrokken en de sportieve resultaten waren niet om over naar huis te schrijven. Toch is er nu weer enig positivisme te ontdekken bij de Bredase club. Zo signeerde Ruud Brood een contract waardoor hij komend seizoen trainer is, trok de club een aantal nieuwe spelers aan en verkocht NAC al meer dan 12.000 seizoenskaarten. En de supporters, die hebben er al weer vertrouwen in.

Promotie

"We zullen dit seizoen sowieso meedoen om de bovenste plaatsen", denkt een supporter. Een andere fan is wat zekerder van zijn zaak. "We gaan promoveren natuurlijk. Gewoon winnen, punten pakken en weer naar de eredivisie. Ik weet niet of het met deze groep gaat lukken, maar we zijn er wel bij. Clubliefde kent geen divisie."

Nieuwe spelers

Op dit moment beschikt NAC over een nogal jeugdige selectie en trainer Brood geeft toe dat zijn club nog lang niet klaar is op de transfermarkt. De vraag is echter hoeveel spelers er nog naar Breda gaan komen. "Dat weet ik echt niet", zegt Brood. "Er is nog een aantal open plekken. Er zal nog het nodige gaan gebeuren, maar we kijken niet alleen naar ervaring. We hebben juist jongens nodig die heel graag willen. Daar kijken we naar."

Bekijk hieronder het volledige interview met trainer Ruud Brood.