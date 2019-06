Autobranden Oss: politie lanceert speciale website

Het rechercheteam dat de autobrandenreeks in Oss onderzoekt heeft een speciale website gelanceerd. Doel van de site is om bewoners te informeren over en betrekken bij het onderzoek.

De afgelopen maanden zijn in Oss regelmatig autobranden, waarvan er 26 in onderzoek zijn. De recherche gaat ervan uit dat de meeste branden zijn aangestoken. “Dat bestond niet alleen uit sporenonderzoek. Wij hebben met heel veel buurtbewoners gesproken en er is intensief aandacht besteed aan het analyseren van camerabeelden. Op dit moment zijn wij daar nog volop mee bezig”, aldus de politie.



Profielschets



Het rechercheteam krijgt ook hulp van specialisten. Zo is een expert op het gebied van geographic profiling aan het team gekoppeld. Aan de hand van de locaties van autobranden en andere gegevens kan een profiel van de dader worden opgesteld.



“Wij houden er ernstig rekening mee dat de dader uit Oss of de directe omgeving komt, maar om daarover zekerheid te krijgen is verder onderzoek noodzakelijk”, zo vertelt de coördinator van het team.



Meedenken



Het team roept bewoners op om informatie te delen: “Wij zijn ervan overtuigd dat mensen in Oss ons kunnen helpen bij het oplossen van deze branden. Wij weten dat bewoners in Oss extra alert zijn en foto’s en video’s met elkaar delen van verdachte situaties, bijvoorbeeld via WhatsApp-groepen. Wij willen ook deze beelden graag hebben en op de website kunnen deze beelden worden geüpload. Mogelijk zijn ze interessant voor ons onderzoek. Iedereen die verdachte situaties ziet wordt opgeroepen om meteen 112 te bellen.”



Mensen die geïnteresseerd zijn in de updates kunnen kijken op www.politie.nl/brandenoss.