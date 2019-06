Laarbeek wil onroerendezaakbelasting met 38 procent verhogen, minder inkomsten dan verwacht

De noodgreep is volgens de partijen in het college nodig, omdat er veel minder inkomsten uit het Gemeentefonds binnenkomen dan verwacht. Het gemeentefonds is een vast potje uit Den Haag waaruit jaarlijks geld naar alle gemeenten gaat.

De verhoging van de ozb is opvallend, omdat er vorig jaar nog expliciet was afgesproken dat de ozb met niet meer dan 3 procent te laten stijgen. Eerder werd al besloten om die grens toch over te gaan en de ozb met 23 procent te verhogen. Nu komt daar volgens deze nieuwe plannen nog eens een flinke verhoging bij. Volgens het college kan dit niet anders, omdat er anders in belangrijke voorzieningen moet worden gesneden.

Laarbeek worstelt al een tijd met financiële problemen. Vooral de hogere kosten in de jeugdzorg van de afgelopen jaren zijn er hard aangekomen.