Verdwaald hertje uit het Groene Woud denkt dat hij een koe is: ‘een transhert!’

Vroeg in de ochtend gingen Maud en Gerard op pad om de herten te spotten. Om de dieren te zien, moet je wel een beetje mazzel hebben, want de dertien herten hebben een leefgebied van maar liefst driehonderd hectare. Maar Maud en Gerard hadden geluk. Naast dat ze getuige waren van een hert dat de hindes, de vrouwelijke herten, bij elkaar dreef, zagen ze ook een heus ‘transhert’.

LEES OOK: Herten spotten in het Groene Woud is razend populair, 'Hier word ik blij van'



Hertje bij de koeien

‘’Kijk daar! Die is de weg kwijt!’’, schreeuwt Maud wanneer ze een hertje achter de koeien aan ziet rennen. ‘’Dit is een damhertje, die hoort bij de koeien", antwoordt Gerard. "Hij staat altijd bij de koeien maar hij denkt ook dat hij een koe is." Waarop Maud antwoordt: ‘’Hij zit in het verkeerde lichaam. Een transhert...’’



Uitzending Natuurrijk

Wil je zien wat het waterschap nog meer doet om droogte tegen te gaan? Natuurrijk wordt elke zaterdag om 18.00 uur uitgezonden op Omroep Brabant televisie. Maud Hawinkels reist langs de mooiste plekjes van onze provincie en ontmoet bijzondere mensen.