Voormalig SS-terrein van Kamp Vught en Barak 1B deze zomer voor publiek geopend

Vanaf zondag 7 juli zijn er elke zondag rondleidingen over het voormalig SS-terrein van Kamp Vught. Deelnemers passeren de authentieke gebouwen waarin tijdens de oorlog SS-bewakers werkten en verbleven. Nu is dit terrein de Van Brederodekazerne.

'Kommandantur'

Normaal gesproken is de kazerne niet toegankelijk voor het publiek. De rondleiding voert langs de voormalige ‘Kommandantur’ (het hoofdgebouw van het kamp), de paardenstallen en de villa van de kampcommandant. Bezoekers kijken vanaf het balkon van de commandant uit over de appèlplaats. In de Kommandantur is de presentatie ‘Van boven af’ te zien over de organisatie en rol van de kampleiding en het personeel.

Barak 1B is vanaf zaterdag 6 juli dagelijks geopend. Het gebouw is de laatst overgebleven barak van ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’. De vaste presentatie bestrijkt vier periodes: het concentratiekamp (1943-1944), het opvangkamp voor Duitse burgerevacués uit het grensgebied (1944-1945) en het interneringskamp voor NSB’ers en van collaboratie verdachte Nederlanders (1944-1949). Sinds 1951 was een deel van het voormalig concentratiekamp in gebruik als woonoord ‘Lunetten’ voor Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen.

Fietstocht langs Vughtse oorlogsgeschiedenis

Op donderdag 4 juli, 1 augustus en 5 september is er een fietstocht waarbij deelnemers onder begeleiding een aantal in de oorlog belangrijke plekken in Vught bezoeken. Aan bod komen de graven van vier Engelse soldaten die tijdens de bevrijding van Vught in oktober 1944 in hun tank zijn omgekomen. Bijzonder is het bezoek aan een voormalig schuilkelder. De kelder van slagerij Van Leusden diende in de oorlog als schuilplek. Hier zijn muurschilderingen te zien uit deze periode van de Haagse evacué en kunstenaar Jan Vaessen.

