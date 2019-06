Hondje in bloedhete auto achtergelaten, politie tikt de ruit in

De politie heeft in Valkenswaard een hondje uit een bloedhete auto gered. Op een filmpje op de Facebookpagina van de politie is te zien dat een agent de ruit van een autodeur intikt. "Het hondje maakt het goed", aldus de politie.

Toen agenten het diertje in de auto zagen zitten, kwamen ze meteen in actie. "We hebben de auto voorzien van 'ventilatie', op kosten van de eigenaar natuurlijk", schrijft de politie op Facebook.

Hoelang het dier al in de auto zat, is niet bekend. Het hondje is op een andere plek ondergebracht. Of de politie eigenaar van de hond al heeft gesproken, is ook niet duidelijk.

45 graden na een uur

De politie waarschuwt in de Facebookpost nogmaals voor de hitte in een auto. "Het is 27 graden buiten. In een geparkeerde auto is het na 10 minuten 37 graden. Na een uur meer dan 45 graden."