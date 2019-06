Bijna 200.000 bijen dood door grote brand in bijenstal, 'Er was geen redden meer aan'

De brand is een groot drama voor de cliënten, weet Peter Klomp. Hij werkt als activiteitenbegeleider op De Grote Beek en bouwde samen met cliënten de stal en ook de bijenkasten. "Dit is een grote teleurstelling voor hen. Ik ben ervan overtuigd dat zij het zien als: 'zelfs dat lukt ons niet'."

Honingverkoop in eigen winkel

"De bijenstal is een onderdeel van de grote tuin op De Grote Beek. Voor de beleving van de tuin door onze cliënten is de bijenstal heel belangrijk. Ze helpen mee met de verzorging en later ook met het slingeren van de honing die we in de winkel hier verkopen."

Ervaren imkers richtten de vereniging 'Place to Bee' op voor het beheer van de bijenstal. "Iedere imker zou willen dat 'ie op zo'n plek mocht staan", zegt Matty Timmermans van Place to Bee. "We zijn hier volop betrokken bij de biodiversiteit van het landgoed, we proberen cliënten erbij te betrekken en vinden het mooi dat we hier samen kunnen imkeren." De imkerswereld is heel hecht, weet hij als geen ander. "We hebben allemaal thuis ook nog een paar kasten, maar hier kunnen we onze ervaringen delen."

Drachtseizoen

De brand kwam om meerdere redenen op een heel vervelend moment, weet Peter Klomp. "De bijen zouden net deze week worden verplaatst naar een tuinder in Knegsel waar ze nodig zijn voor de bestuiving van fruitbomen. We hadden de honingkamers er al af gehaald."

"We zitten midden in het drachtseizoen," vult Matty Timmermans aan. Hij benadrukt dat de brand ook binnen de imkergemeenschap veel teweeg heeft gebracht. "Imkers weten hoe het is om in één keer niets meer te hebben. Uit het hele land komen er reacties binnen. Imkers bieden kasten en volken aan en laten ons weten hoe ze meeleven."

Dakloze bijen

"Inmiddels weten we dat niet alle bijen verloren zijn gegaan bij de brand. In Best vonden we maandagavond nog twee 'zwermen', mogelijk met een koningin. We hopen dat die twee volkjes het hebben overleefd." Rondom de afgebrande bijenstal zijn achtergebleven bijen wanhopig op zoek naar hun 'oude thuis'. "Ze zijn feitelijk dakloos nu, dus die gaan het niet meer redden."

Op de vraag of de schade beperkt had kunnen worden als de brandweer op tijd de melding had gekregen, antwoordt Peter Klomp volmondig; "Zeker te weten."

'Het was net een fakkel'

Hij was op een ander stuk van het landgoed aan het werk toen een cliënt hen kwam melden het bos in brand stond. "Maar het was niet het bos, maar de bijenstal. We kregen de brandweer niet te pakken, omdat 112 uit de lucht was. De beveiliging van de Grote Beek is toen met zijn eigen auto naar de brandweerkazerne gereden, op amper tweehonderd meter hier vandaan. Intussen hebben wij zelf geblust met brandblussers, maar er was geen redden meer aan. Het brandde zo heftig, het leek wel een fakkel."

De brandweer was te laat om de bijenstal te redden maar wist wel te voorkomen dat de brand ook vat kreeg op het achterliggende bos. 'Maar dit zal altijd een plek blijven waar de herinnering van de brand hangt", zegt Peter Klomp. "Het is heel triest. Soms is deze tuin echt een paradijs, maar dit zijn dingen, die wil je niet."

Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. Voor de vereniging is het achterhalen van de oorzaak geen hoofdzaak. Alle energie gaat naar de herbouw van de bijenstal, laat ze weten. "Maar dat zal een winterklus worden."