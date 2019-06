Bredase kunstenaar maakt grote muurschildering in Poolse zusterstad Wroclaw

Nas heeft vijf dagen gewerkt aan de schildering. Dat was kort dag, maar omdat hij met zijn hoogwerker een toch al smalle doorgang naar een parkeerterrein versperde, zat meer tijd er niet in. De schildering, op de kopse kant van een groot vooroorlogs gebouw, toont een vrouw die een deken om zich heen heeft geslagen met daarop een patroon van danseressen.

De zwarte hoed van een weduwe

Robin Nas: "Aan de zwarte hoed kan je zien dat de vrouw een weduwe is. Ze treurt om het verleden. De vrolijke deken is de toekomst. Ze warmt zich als het ware aan het idee dat de toekomst beter wordt dan het verleden. Ik denk dat veel mensen in Wroclaw zo in het leven staan."

Robin Nas in de hoogwerker bij zijn muurschildering.

Het gebouw met de muurschildering staat aan een drukke straat. De afdeling geneeskunde van de universiteit is niet ver weg en veel jonge mensen blijven even staan om naar de schildering te kijken. De meesten zijn enthousiast. Een van hen zegt: "Die muur was grauw en droevig. Met deze kleuren wordt het allemaal wat vrolijker."

Een droevige en veelbewogen geschiedenis

De schildering is Robins kijk op de geschiedenis van Wroclaw. En die is bewogen en droevig. De stad, met nu ruim een half miljoen inwoners, hoorde tot het eind van de Tweede Wereldoorlog bij Duitsland en heette toen Breslau. Hitler veranderde de stad in een vesting en gaf zijn leger opdracht de stad tot het laatst toe te verdedigen tegen het oprukkende Rode Leger. Na de veldslag lag Breslau volledig in puin.

Bekijk de video en lees daarna verder.



De stad ging verder onder de Poolse naam Wroclaw. De Duitse inwoners werden verbannen en Stalin stuurde Polen naar de stad die hij vanwege de schuivende grenzen in het oosten kwijt wilde. De stad werd bevolkt door mensen die er nooit gewoond hadden. Inwoners van de stad vertellen nog steeds hoe de bakstenen uit de ruïnes van Wroclaw gebruikt werden om Warschau weer op te bouwen.

Het historisch centrum van Wroclaw.

Inmiddels is Wroclaw zelf ook weer opgebouwd en de vierde stad van Polen Het historisch centrum ligt erbij alsof er niets gebeurd is. De stad (nu zo'n honderd kilometer van de Duitse grens) heeft een belangrijke rol gespeeld in de verzoening van Polen en Duitsland en veroverde in 2016 de titel Culturele Hoofdstad van Europa met een programma dat de nadruk legde op verzoening.

Generaal Maczek

Breda heeft sinds de bevrijding door Poolse soldaten in 1944 goede banden met Polen. Generaal Maczek kwam niet uit Wroclaw (maar uit Lvov dat nu Lviv heet), maar twee kunstenaars uit Wroclaw zijn bezig met aan de bevrijding verbonden kunstwerken die binnenkort in Breda zullen verschijnen. In het Bredase stadspark Valkenberg komt ook een kabouter te staan die dan weer een cadeautje aan de stad is van Wroclaw. De kabouter is een symbool van de Poolse stad; in het centrum staan er meer dan vierhonderd.



Robin Nas maakte eerder muurschilderingen voor de Blind Walls Gallery in Breda. Hij maakte het eerbetoon aan de overleden kickbokser Ramon Dekkers aan de Meidoornstraat én een kunstwerk over de Bredase burgemeester Godevaert Montens uit de Tachtigjarige Oorlog.