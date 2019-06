Iedereen kan vanaf nu 'echte' staredown doen met Rico Verhoeven

Heb je altijd al eens Rico Verhoeven diep in de ogen willen aankijken tijdens een staredown, dan moet je zeker naar Madame Tussauds in Amsterdam. Sinds woensdag staat daar een levensecht beeld van de King of Kickboxing. Bijzonder aan dit beeld is dat het ook echt beweegt.

Wie denkt dat hij wel even een potje kan gaan boksen met de sportheld uit Halsteren, komt bedrogen uit, want dat zit er niet in. Wel bewegen het hoofd en de ogen van het beeld. Iedereen kan vanaf nu een staredown doen met de bokser. Hierbij kijk je je tegenstander voor de wedstrijd diep in de ogen en probeer je die te intimideren.

De tekst gaat verder onder de Instagrampost.



'Te gek!'

Rico zelf is erg onder de indruk van de gelijkenis. "Dit is echt te gek!", laat hij in de video op Instagram weten. Het beeld is met Rico's voorkomen sowieso indrukwekkend: de kickbokser is namelijk bijna twee meter lang en weegt rond de 120 kilo.

Bekijk hier hoe het beeld werd gemaakt: