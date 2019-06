Tweede seizoen Undercover gaat niet over drugs maar over illegale wapenhandel (Foto: Netflix)

Kon jij ook geen genoeg krijgen van de Netflix-serie Undercover? Goed nieuws, want de opnames voor het tweede seizoen zijn in volle gang. De verwachting is dat we de serie volgend jaar in de lente kunnen kijken. Al gaan er wel wat dingen veranderen.

Waar het in het afgelopen seizoen nog ging over illegale drugshandel en drugsbaas Ferry Bouwman, draait het dit keer om illegale wapenhandel. Maar niet getreurd, want de vertrouwde gezichten blijven. Zo zullen Kim de Rooij (Anna Drijver) en Bob Lemmens (Tom Waes), een jaar na de arrestatie van d'n Ferry - gespeeld door Frank Lammers uit Mierlo - weer undercover gaan.

Ferry zelf zit nog steeds in de gevangenis, maar dat betekent niet dat hij uit de serie is. Hij wil er namelijk heel graag achter komen wie er verantwoordelijk voor is dat hij daar zit. Spannend!

Ferry in Breda gespot

In het nieuwe seizoen zal ook Breda te zien zijn. Er zijn namelijk opnames gemaakt in het Ginneken en in de Koepelgevangenis. Wij namen daar eerder al een kijkje en spraken Frank Lammers over het succesvolle eerste seizoen.

Kun jij ook niet wachten op het nieuwe seizoen? Hier kun je nog even genieten van de trailer van het eerste seizoen: