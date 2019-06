Lindsay (14) belde stomtoevallig aan bij juiste deur en kan nu misschien naar Olympische Spelen

Nederlands kunstschaatskampioen Lindsay van Zundert uit Etten-Leur is pas 14 jaar oud, maar nu al is ze vastbesloten mee te doen met de Jeugd Olympische Spelen. Daarvoor moet ze eerst op trainingsstage naar Amerika. Om dat te kunnen bekostigen, gaat ze langs deuren om lege flessen te verzamelen. Toen ze nietsvermoedend aanbelde bij Alfred Dekker van het bedrijf Daikin – dat partner is van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond – had ze nog geen idee dat ze daarmee maar liefst 700 euro binnenhaalde.

“Ik ben langs de deuren gegaan in Etten-Leur om lege flessen in te zamelen om zo mijn trainingsstage in Amerika te kunnen betalen. Blijkbaar belde ik aan bij iemand die werkt voor een bedrijf dat partner is van de KNSB. Hij wist al wie ik was en wat ik kon”, vertelt Lindsay.

Alfred Dekker is marketingmedewerker bij Daikin, een producent van airco’s en warmtepompen. Omdat het bedrijf officieel partner is van de KNSB, wist Dekker van de prestaties van Lindsay. Dekker weet hoe duur trainingsstages zijn in het buitenland, en wilde Lindsay helpen.

Cheque

“Hij nodigde me uit om naar Daikin te komen in Capelle aan den IJssel omdat ‘ze daar heel veel lege flessen hadden’”, zegt Lindsay. “Toen ik daar aankwam, hadden ze een cheque van 700 euro voor me. Fantastisch! Ik wist niet dat ik daar weg zou gaan met zo veel geld.”

In totaal moet Lindsay 3000 euro ophalen voor haar trainingsstage in Amerika. Met wat bijdrages van restaurants en cafés, de donatie van Daikin en de flessenactie zit ze nu al op 2300 euro.

Olympische Spelen

Toen ze zeven jaar oud was, trok de kunstschaatsster in de Winter Efteling voor het eerst schaatsen aan. Ze is inmiddels aangesloten bij de kunstschaatsvereniging FAN in Eindhoven en ze maakt kans om mee te mogen doen aan de Jeugd Olympische Spelen.

Daarvoor moet ze eerst wel in de top tien eindigen bij de Grand Prix in het Franse Courchevel op 21 augustus. “Als ik in de top tien eindig, dan moet ik nog een Grand Prix doen in Polen. Als ik daar weer een plek in de top tien weet te halen, mag ik naar de Olympische Spelen.”

Voor de Grand Prix moet Lindsay nog even flink trainen op trainingsstages in het buitenland. Op dit moment is ze op trainingsstage in het Franse Andorra. Na Andorra moet ze een week op trainingsstage naar Amerika. “We hebben het bedrag bijna bij elkaar gespaard, dus nog een paar flessen en op naar de Olympische Spelen!”