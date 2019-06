Gasflessen en chemicaliën voor drugs gevonden in appartement: 'Hoort niet thuis in woonwijk'

Politie in de Jan Heijmanslaan in Rosmalen. (Foto: Bart Meesters)

ROSMALEN -

In een appartement aan de Jan Heijmanslaan in Rosmalen zijn woensdagmiddag grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Volgens de politie gaat het om gasflessen, stikstof en andere chemicaliën. De bewoner is aangehouden en zit vast.