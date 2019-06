'Zelfmoordmiddelen' in de ban voor particulieren

De minister kwam in actie toen vorig jaar bleek dat informatie over een 'zelfmoordpoeder' rondging onder mensen die zelf over hun levenseinde willen beschikken. Het ging om een gemakkelijk verkrijgbaar conserveringsmiddel.

Onder andere Coöperatie Laatste Wil wees haar achterban de weg naar dit middel. De minister beloofde dat hij ging kijken wat hij zou kunnen doen om de verspreiding van zulke stoffen tegen te gaan.

Ximena (19) gebruikte zelfmoordpoeder

De 19-jarige Ximena uit Veghel maakte in februari vorig jaar een einde aan haar leven met het bewuste middel. Haar zelfmoord leidde tot maatschappelijke en politieke ophef. Ximena had het middel volgens haar ouders veel te makkelijk kunnen aanschaffen. Ze eisten een verbod.

Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat het kinderlijk eenvoudig was om aan het goedje te komen.

Gedragscode

Fabrikanten, groothandelaars, winkeliers, webshops en 113 Zelfmoordpreventie hebben nu een gedragscode opgesteld. Hierin staat hoe ze omgaan met middelen die mensen kunnen gebruiken om een einde aan hun leven te maken. Ze gaan de verkoop van deze stoffen in de gaten houden. Ook houden ze de namen van de middelen zoveel mogelijk geheim, om mensen niet op ideeën te brengen.

Mensen lijken afgelopen jaar wel vaker naar chemische stoffen te grijpen om een einde te maken aan hun leven. Zo klopten hulpverleners een kleine twintig keer aan bij het kenniscentrum voor vergiftigingen met een patiënt die zo'n middel opzettelijk had ingenomen. Eerder gebeurde dat maar een enkele keer per jaar. Van de patiënten overleefde overigens het merendeel.