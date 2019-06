Heeft de grote 112-storing van maandag tot de dood van een Bredase vrouw geleid? Dit is wat we weten

Is een Bredase vrouw maandag overleden als gevolg van de grote 112-storing? Op die vraag moet onderzoek de komende tijd antwoord geven. Wat wel al duidelijk is, is dat de tragische gebeurtenis voor veel ophef heeft gezorgd. In de Tweede Kamer vielen woensdag harde woorden en de minister heeft beloofd dat de zaak grondig wordt onderzocht. Dit is wat we weten.

Het is vier uur in de middag als KPN een grote storing meldt. Als gevolg ligt alarmlijn 112 ligt grotendeels plat. Hulpdiensten zijn in Brabant en de rest van het land ruim drie uur lang slecht bereikbaar. Het advies is om de hulpdiensten via sociale media te benaderen of om zelf naar een politiebureau of ziekenhuis te gaan.

Geen contact

Even lijkt het erop dat de storing niet tot ernstige gevolgen heeft geleid, totdat woensdag het nieuws naar buiten komt dat een vrouw in Breda tijdens de storing is overleden. Familieleden van de vrouw probeerden contact te krijgen met de hulpdiensten, maar zonder succes. Ook de huisarts van de vrouw, die wel werd bereikt, wist volgens RTL Nieuws geen contact te krijgen met de nooddiensten. Een politieagent weet uiteindelijk na een half uur contact te leggen. De hulp komt dan al te laat, een reanimatie mag niet meer baten.

Dit nieuws leidt tot felle reacties in de Tweede Kamer. De tendens is duidelijk: het kan niet dat iemand in levensnood zo lang moet wachten op hulp.

Maar het is nog veel te vroeg om te concluderen dat haar dood voorkomen had kunnen worden, benadrukt Jeff Evers van de Veiligheidsregio Midden Brabant. "Er is geen causaal verband aangetoond met de storing. Of ze geholpen had kunnen worden, hangt ook af van hoe lang ze al ziek was, welke aandoening ze had en überhaupt of tijd een factor van betekenis was.”

Wat als

Volgens Evers is het nog veel te veel een wat-als-verhaal. “Dat geldt ook bij ambulances die door file vertraging oplopen. Had een patiënt nog geleefd als er geen file had gestaan? Dat weet je niet en dat verband is gewoon niet altijd aan te tonen.”

Volgens de minister wordt de zaak door verschillende inspectiediensten onderzocht. Uit die onderzoeken zal meer duidelijkheid moeten komen.