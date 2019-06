Nancy helpt zwaargewonde vrouw na ongeluk: 'Als ze het overleeft, hebben jullie haar gered'

De winkel van Nancy zit aan het Julianapark. “Een kennis kwam gillend naar de zaak gerend. Ze vroeg om handdoeken en lakens.” Het slachtoffer is volgens Nancy haar benen kwijtgeraakt. “Met lakens en handdoeken hebben we geprobeerd haar benen af te binden. We zagen veel bloed.”

Het ongeluk gebeurde tegenover de winkel van Nancy. Ze verleende hulp samen met een van de bij het ongeluk betrokken automobilisten. “Als ze het overleeft, hebben jullie haar leven gered”, vertelde de politie volgens Nancy tegen hen.

'Slachtoffer komt hier vaak'

De eigenaresse van de winkel kent het slachtoffer. "Ze komt vaak in de winkel", vertelt ze. Ze hoopt dan ook snel te horen hoe het is afgelopen met het slachtoffer. Een vrouw van 59, zo laat de politie weten.

Volgens Nancy gebeuren er op deze plek vaker ongelukken. Zo mis als nu ging het volgens haar nog niet eerder. "maar er zijn wel vaker aanrijdingen", zegt ze.