We hebben 'm! Eerste hittegolf van 2019 is een feit

We hebben 'm te pakken: de eerste regionale hittegolf van 2019 in onze provincie. Om te kunnen spreken van een hittegolf, moest het donderdag tenminste 25 graden worden. En die temperatuur werd aan het einde van de middag aangetikt.

Als het vijf dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan het drie dagen warmer moet zijn geweest dan 30 graden, dan spreken we van een hittegolf.

Limburg

Arcen in Limburg had woensdag als eerste plaats al een regionale hittegolf ‘te pakken’. Daar werd het zaterdag namelijk al warmer dan 25 graden en dat was in Volkel niet zo.

De warmste dag was dinsdag: toen werd het 35 graden.

Komende dagen

Hoewel de hitte nu wel meevalt, slaat de zon de komende dagen weer toe. Vrijdag wordt het 27 graden, zaterdag liefst 34 graden en zondag 30 graden.