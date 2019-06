Automobilist komt om het leven bij ongeluk in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM -

Bij een ongeluk op de Bongaertsweg in Bergen op Zoom is donderdag een automobilist om het leven gekomen. Volgens een politiewoordvoerder kwam het slachtoffer van een bedrijfsterrein en is de automobilist vervolgens tegen een pand van een bedrijf aangereden. Waardoor dit kon gebeuren, is volgens haar niet duidelijk.