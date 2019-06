We moeten ons zorgen maken: droogte heeft grotere gevolgen dan wij denken

Die conclusie werd getrokken door Pascal Weerts, droogtecoördinator Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, en Jos Kruit, droogtecoördinator van Waterschap Aa en Maas. Dat deden zij tijdens een 'speciaal' droogtecollege in Ospeldijk, in Nationaal Park De Grote Peel. Want juist daar in De Peel, ook in het Brabantse deel, heerst flinke droogte. "Door het grondwatertekort zie je nu al dat kleine geultjes - waar normaal gesproken water doorheen stroomt - nu al helemaal droog staan", vertelt Kruit.

Op korte termijn heeft dit geen gevolgen, maar voor een langere periode des te meer. Wortels van bomen krijgen dan geen water meer, waardoor die makkelijker omvallen.

Blauwalg

De droogte heeft niet alleen gevolgen voor de grond. Ook het water heeft te kampen met het warme weer. Vorig jaar was er op veel plaatsen in Brabant blauwalg te vinden. Wat in 2018 opviel was dat blauwalg niet alleen te vinden was in stilstaand water, maar ook in rivieren zoals de Maas. "Dat is wel een nieuwe ontwikkeling, die wij scherp in de gaten moeten houden", zegt Pascal Weerts.

Blauwalgen zijn geen algen, maar bacteriën die zich gedragen als algen. Hoe warmer het weer, des te sneller groeit deze bacterie. De blauwalg drijft als een soort olielaag op het water. "De verwachting is dat wij als het zo doorgaat wij opnieuw blauwalg gaan zien in de Maas."

'Zeven magere jaren'

We moeten ons dus zorgen maken. Toch hoeven we, als het aan Jos Kruit ligt, niet te panikeren. "Het is echt niet zo dat we over aantal jaar geen drinkwater meer hebben. Wel kunnen we erover nadenken hoe wij met ons water moeten omgaan. Dus de auto niet meer wassen met drinkwater en de wc iets minder vaak doorspoelen."



Volgens Kruit zouden er weleens zeven magere jaren kunnen volgen. "Je ziet dat het klimaat verandert. Er is nu over een langere periode structureel flinke droogte. Er zouden zomaar mindere jaren in het verschiet kunnen liggen."