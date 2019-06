'Opgerupst' met de negativiteit: Erik organiseert weekendje 'processierups knuffelen'

In het evenement op Facebook staat dat het plaats gaat vinden van 19 tot 22 juli bij de Vijf Eiken in Rijen. Naast de bijna tienduizend mensen die hebben gezegd dat ze aanwezig zullen zijn, hebben nog eens 23000 mensen gezegd dat ze ‘geïnteresseerd’ zijn om te komen. Kledingmerk Deaubles heeft voor het evenement een shirt laten bedrukken met de tekst: ‘Laat me met rups'.

Project X

Of het een soort Project X gaat worden? Dat denkt Erik niet. Hij vertelt dat ze bij wijze van grapje eerst alleen hun eigen vrienden uitnodigden. "Maar al snel bleek dat iedereen het leuk vond. En toen ging het verhaal viraal op Facebook.”

'Niet al te serieus'

Erik benadrukt dat mensen het evenement vooral niet al te serieus moeten nemen, en dat de pagina gewoon bedoeld is om een tegengeluid te laten horen. Dat mensen het niet al te serieus nemen, blijkt wel uit de reacties:

Erik is benieuwd of mensen echt gaan komen: “Ik zou niet weten of mensen zich echt gaan verzamelen. De Vijf Eiken is een groot bos, dus er kunnen in ieder geval veel mensen naartoe!”

Erik Ratelband vertelt over zijn 'grapje' dat viraal is gegaan op Facebook.

